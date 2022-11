Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Lotte (ots)

Auf der Poststraße in Wersen ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 57-Jährige aus Lotte fuhr am Montagabend (28.11.22) gegen 18.40 Uhr in Richtung Wersener Straße. Kurz hinter der Einmündung Am Herrengarten kam die Frau aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Eine Zeugin fand die 57-Jährige auf der Straße liegend und verständigte den Rettungsdienst. Die Radfahrerin kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern.

Wie es zu dem Sturz gekommen ist und ob es weitere Unfallbeteiligte gibt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

