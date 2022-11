Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Unbekannte brechen Imbisswagen auf

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben das Vorhängeschloss eines Imbisswagens aufgebrochen, der am Teichweg in Lotte-Wersen auf Höhe des Baumarkts abgestellt war. Aus dem Wagen entwendeten die Unbekannten eine Geldkassette, die jedoch leer war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (26.11.22), 18.00 Uhr, und Montag (28.11.22), 10.30 Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die von dem Aufbruch beziehungsweise dem Diebstahl etwas mitbekommen haben, entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

