POL-PDNR: Oldtimer mutwillig beschädigt

Neustadt/Wied (ots) - Im Zeitraum vom 10.04.2022, zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Neustadt. Aus der Spurenlage bzw. dem Schadensbild am Unfallort kann geschlossen werden, dass der unfallverursachende PKW aus der Ortsmitte Neustadt kommend in Richtung Autobahn bzw. Fernthal fuhr. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit ...

