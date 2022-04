POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagmittag parkte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Linz ihren Pkw auf dem Parkplatz an der Sporthalle am Miesgesweg. Ohne das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, stieg die Frau aus dem Wagen. Dieser rollte dann zurück und stieß gegen ein geparktes Taxi. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

