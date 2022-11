POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, schwarzer VW Passat beschädigt

Ochtrup (ots) - Auch im Kreis Steinfurt gibt es immer wieder Verkehrsunfälle, an denen Pedelec-Fahrer beteiligt sind. Häufig wird die Geschwindigkeit von Pedelecs von anderen Verkehrsteilnehmern unterschätzt. Um Gefahrensituationen zu trainieren, ist die Kreispolizei Steinfurt mit einem Pedelec-Simulator im Kreis Steinfurt unterwegs. Nächste Station ist am Mittwoch (30.11.) in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr die ...

mehr