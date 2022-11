Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Tresor mit Bargeld aus Bäckerei-Filiale gestohlen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (26.11.22), 19.00 Uhr und Sonntag (27.11.22), 04.45 Uhr Zugang zu einer Bäckerei-Filiale in der Fußgängerzone an der Straße Katthagen verschafft. Sie stahlen aus dem hinteren Bereich des Verkaufsraums einen Tresor. Wie die Täter in die Bäckerei gelangten, ist unklar. Der Beuteschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben, entgegen unter 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell