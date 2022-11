POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (25.11.22), 14.30 Uhr und Sonntag (27.11.22), 14.00 Uhr Zugang zur Grundschule an der Straße Im Deipen Brook verschafft. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist unklar. Aus dem Sekretariat stahlen sie einen Tresor aus einem Schrank und mit ihm vier Tablets. Darüber hinaus wurde ein Laptop entwendet. Außerdem öffneten die Unbekannten ...

