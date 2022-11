Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Unbekannte brechen in Grundschule ein

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (25.11.22), 14.30 Uhr und Sonntag (27.11.22), 14.00 Uhr Zugang zur Grundschule an der Straße Im Deipen Brook verschafft. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist unklar. Aus dem Sekretariat stahlen sie einen Tresor aus einem Schrank und mit ihm vier Tablets. Darüber hinaus wurde ein Laptop entwendet. Außerdem öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür zu einem Lagerraum. Ob aus dem Raum etwas gestohlen wurde, ist unklar. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wache in Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

