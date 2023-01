Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen

Hennef (ots)

Eine 34-jährige Frau wurde am Montagmittag (23. Januar) am Busbahnhof Hennef in Gewahrsam genommen.

Gegen 12:45 Uhr versuchte die polizeilich bekannte 34-Jährige in verschiedene Linienbusse zu steigen. Da sie keinen Mund-Nase-Schutz tragen und in den Bussen Alkohol trinken wollte, wurde ihr das Einsteigen von den Busfahrern untersagt. Da die alkoholisierte Frau hartnäckig blieb und weiterhin versuchte in die Busse einzusteigen, wurde sie von den hinzugerufenen Beamten der Wache Hennef zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Als die Frau wieder nüchtern war, wurde sie aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und von einem Bekannten abgeholt. (Re.)

