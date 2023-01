Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß - zwei verletzte Personen

Lohmar (ots)

Am Sonntagmittag (22. Januar) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Franzhäuschenstraße (K13) in Lohmar, bei dem ein 49-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid und ein 22-jähriger Lohmarer verletzt wurden.

Der 22-Jährige befuhr mit seinem BMW die K13 aus Richtung der Bundesstraße 507 (B507) kommend in Richtung Zeithstraße (B56). In Höhe einer Bäckerei beabsichtigte der 49-jährige VW-Fahrer vom gegenüberliegenden Fahrbahnrand anzufahren. Um an einem geparkten PKW vorbeizufahren, scherte der 49-Jährige nach links aus und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW-Fahrer. Durch die Kollision wurde auch ein am Fahrbahnrand geparkter Peugeot beschädigt.

Beide Autofahrer wurden verletzt. Der 49-Jährige kam in ein umliegendes Krankenhaus, während der 22-Jährige nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle entlassen werden konnte.

Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und abgeschleppt.

Der Gesamtsachschaden wird auf knapp 25.000 Euro geschätzt.

Die Unfallörtlichkeit wurde in beide Fahrtrichtungen für rund eine Stunde gesperrt.

Gegen den Mann aus Neunkirchen-Seelscheid wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell