POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Automaten aufgebrochen und Feuerlöscher geleert

Troisdorf (ots)

Unbekannte drangen zwischen Donnerstag (19. Januar) und Samstag (21. Januar) in eine Troisdorfer Gaststätte ein. Der Eigentümer gab an, seinen Arbeitsplatz an der Sieglarer Straße am Donnerstag gegen 18.00 Uhr verlassen zu haben. Als er am Samstag gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, entdeckte er, dass im Innenraum zwei Spielautomaten aufgebrochen wurden. Außerdem hatten der oder die Täter das Pulver eines Feuerlöschers versprüht. Die zur Straße gelegene Haupteingangstür blieb intakt. Hingegen war die seitlich im Gebäudeinneren gelegene Feuerschutztür gewaltsam geöffnet worden. Über die Höhe der Beute aus den Spieleautomaten konnte zunächst keine Angabe gemacht werden. Der Sachschaden wurde auf gut 2.000 Euro geschätzt. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3221. Gewerbetreiben wie Privatpersonen können sich bei der Polizei kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Sie erreichen das Kommissariat für Kriminalprävention unter 02241 541-4777 oder per Email an k-kvorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #Einbruchschutz

