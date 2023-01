Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb mit 1.000 Euro Diebesgut erwischt

Siegburg (ots)

Am Mittwochabend (18. Januar) versuchte ein 17-jähriger Heranwachsender Computerspiele in einem Gesamtwert von rund 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg zu entwenden.

Gegen 18:45 Uhr beabsichtigte der 17-Jährige mit dem Diebesgut das Geschäft zu verlassen. Beim Passieren des Kassenbereichs löste der Alarm aus. Der Ladendetektiv konnte den Ladendieb bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten festhalten. Die Beamten fanden in dem Rucksack des Diebes die original verpackten Computerspiele. Die Spiele wurden zuvor vom dem Minderjährigen mit Alufolie umwickelt. Mutmaßlich sollte so verhindert werden, dass der Alarm beim Verlassen des Geschäfts auslöst.

Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Jugendeinrichtung übergeben.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re.)

