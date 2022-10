Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt

Bunde (Ostfrl.) / BAB 280 (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag an der BAB 280 ein Auto kontrolliert, in dem der Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war gegen 09:40 Uhr mit einem PKW über die BAB 280 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung durch die Bundespolizei wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert.

Die Überprüfung der Personalien des 59-Jährigen Beifahrers im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen den Niederländer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aurich vorlag. Der Mann war im Jahr 2020 wegen Insolvenzverschleppung in 2 Fällen verurteilt worden.

Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 5.280 Euro begleichen. Da er die Strafe bei den Beamten bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell