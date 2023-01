POL-SU: Doppelstockbus kollidiert mit Überbauung an Busbahnhof - sechs leicht verletzte Personen

Sankt Augustin (ots) - Am Dienstagabend (17. Januar) kam es auf der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Motorrad. Gegen 18.45 Uhr wollte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Hennef fahrend von der Hauptstraße nach links in die Straße "Pleiser Dreieck" abbiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben an der Kreuzung Hauptstraße / Pleiser Dreieck / Alte ...

