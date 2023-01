Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagabend (17. Januar) kam es auf der Hauptstraße in Sankt Augustin-Niederpleis zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Motorrad. Gegen 18.45 Uhr wollte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Hennef fahrend von der Hauptstraße nach links in die Straße "Pleiser Dreieck" abbiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben an der Kreuzung Hauptstraße / Pleiser Dreieck / Alte Heerstraße ein entgegen kommendes Motorrad und es kam zur Kollision. Dabei wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und überschlug sich nach Zeugenangaben anschließend mehrfach, bevor der 22-Jährige auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Das Motorrad rutschte nach dem Zusammenstoß mit dem Hyndai gegen einen dahinter fahrenden Mini Cooper und beschädigte diesen leicht im linken vorderen Bereich. Der Hyndai wurde stark an der rechten hinteren Seite beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Während die beiden Pkw-Fahrer unverletzt blieben, musste der Kradfahrer mit einer schweren Beinverletzung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die drei Unfallbeteiligten stammen allesamt aus Sankt Augustin. Durch die Polizei wurde die Kreuzung zur Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und zur Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt. Außerdem fertigten die Beamten eine Unfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell