POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täterin festgenommen

Sankt Augustin (ots) - Am Montagmorgen (16. Januar) versuchten drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus am Distelweg in Sankt Augustin einzubrechen. Um 10:20 Uhr hörte ein Nachbar, der im Homeoffice arbeitete, laute Geräusche. Als er aus seinem Fenster sah, bemerkte er die drei Tatverdächtigen, die über das Gartentor seines Nachbarn kletterten. Der aufmerksame Zeuge ging sodann hinaus und sprach die drei Männer ...

