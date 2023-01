Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Einbrecher von Zeugen gestört

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen (16. Januar) versuchten drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus am Distelweg in Sankt Augustin einzubrechen.

Um 10:20 Uhr hörte ein Nachbar, der im Homeoffice arbeitete, laute Geräusche. Als er aus seinem Fenster sah, bemerkte er die drei Tatverdächtigen, die über das Gartentor seines Nachbarn kletterten. Der aufmerksame Zeuge ging sodann hinaus und sprach die drei Männer an. Nachdem sich die Unbekannten in einer für den Zeugen nicht verständlichen Sprache unterhalten hatten, flüchteten sie in Richtung Huflattichweg.

Durch die hinzugerufenen Polizisten konnten Hebelspuren an dem Gartentor und an der Terrassentür des Geschädigten festgestellt werden. Mutmaßlich schafften es die unbekannten Männer nicht, das Gartentor aufzuhebeln, weswegen sie über das Tor kletterten. Bevor sie die Terrassentür aufhebeln konnten, wurden sie von dem Zeugen gestört.

Beschrieben werden die Verdächtigen wie folgt:

Einer der drei Männer ist circa 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er trug einen Vollbart und war mit einem gelben Pullover, einer schwarzen Weste und einer Basecap bekleidet.

Die beiden anderen waren dunkel bekleidet gewesen.

Wer kann Angaben zu den drei Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell