POL-SU: Erhöhtes Unfallaufkommen durch Schnee und Glätte

Siegburg (ots)

Aufgrund von Schnee und Glätte kam es am heutigen Vormittag (19. Januar) im gesamten Rhein-Sieg-Kreis zu einer Vielzahl von Unfällen.

Mit Einsetzen des Schneefalls wurde der erste Unfall in der Ausfahrt der Anschlussstelle Siegburg der BAB 560 gemeldet. Hier war eine Frau mit ihrem Pkw auf glatter Fahrbahn gegen die Leitplanke gerutscht. Es entstand Sachschaden.

Im weiteren Verlauf des Vormittags kam es zu etwa 70 Verkehrsunfällen, die durch die Polizei aufgenommen wurden. Bei sechs der Unfälle wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt.

In Troisdorf kam es gegen 09:10 Uhr auf der Sieglarer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau mit ihrem Pkw gegen die Wand einer Unterführung prallte. Eine Achse des Fahrzeugs brach, sodass es nicht mehr fahrbereit war und die Unterführung für etwa eine Stunde blockierte. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet.

An einigen der Fahrzeuge, die in Unfälle verwickelt waren, stellte die Polizei Sommerbereifung fest. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

In Neunkirchen-Seelscheid blockierte auf der B56 im Ortsteil Heister ein Lkw die Richtungsfahrbahn Siegburg aufgrund eines Getriebeschadens. Ein weiterer Lkw, der den ersten umfahren wollte, rutschte in den Graben. In der Folge kam es zu weiteren Problemen, weil sich in der Umgebung weitere Fahrzeuge festfuhren. Mithilfe von Abschleppunternehmen konnte die Fahrbahn wieder freibekommen werden. Die B56 war dafür gesperrt worden.

Gegen Mittag beruhigte sich mit der Witterungs- auch die Verkehrslage. (Uhl)

