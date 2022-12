Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 68-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern kam es gegen 18.40 Uhr auf der B7 im Bereich Lengröden zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Creuzburg unterwegs, als er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit einem entgegenkommenden Sattelzug mit einem 54 Jahre alten Fahrer zusammenstieß. Der 68-Jährige verstarb infolge der Verletzungen noch an der Unfallstelle, seine 68 Jahre alte Beifahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro, sie wurden polizeilich sichergestellt und abgeschleppt. Am Unfallort kam es für mehrere Stunden zu Einschränkungen des Straßenverkehrs. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell