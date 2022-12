LPI-GTH: Seitenscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Stadtilm (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte machten sich zwischen dem 17.11.2022 und dem heutigen Morgen, gegen 08.30 Uhr, an dem Zigarettenautomat in der Ortslage Geilsdorf zu schaffen. Die Täter gelangten gewaltsam an Tabakwaren im Wert von über 500 Euro und verursachten dabei einen Sachschaden in gleicher Höhe. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer ...

