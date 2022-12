Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Fußgänger zusammengestoßen

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend ereignete sich in Gräfenroda ein Verkehrsunfall, wobei den Verursacher nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs droht. Der 52-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Straße "An der Glashütte" unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung "Waldstraße" mit einem 81-jährigen Fußgänger zusammenstieß. Beide Beteiligten kamen verletzt ins Krankenhaus, am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden. Während der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 52-Jährige offenbar erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Zur Beweismittelsicherung wurde die Blutentnahme durchgeführt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell