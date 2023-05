Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Jugendlicher ist am Samstagabend, 29. April 2023, in der Altstadt beraubt worden. Der 15-Jährige lief gegen 20.10 Uhr über den Margarethe-Zingler-Platz als ihm ein anderer Jugendlicher aus einer Gruppe heraus die Kappe entwenden wollte. Als der 15-Jährige fragte, was das solle, wurde er geschlagen. Der Gelsenkirchener fiel zu Boden, wo er schließlich mehrfach getreten wurde. Bei dem Gerangel riss auch seine Bauchtasche. Das darin befindliche Geld entwendete ein anderer Jugendlicher. Der 15-Jährige flüchtete zunächst nach Hause, ehe er zum Tatort zurückkehrte.

Zwei Zeuginnen, die die Tat beobachtet hatten, konnten den Tatverdächtigen beschreiben. Er war demnach etwa 15 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, trug einen Bart bzw. Flaum am Mund und hatte eine helle Kappe, eine helle Hose sowie einen babyblauen Pullover an. Angaben zu den anderen Jugendlichen liegen nicht vor.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell