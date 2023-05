Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Einsatz- und Streifendienst am Sitz der Polizeiinspektion vom 01.05.2023

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Fahrzeugen

28. bis 29.04. 2023

Ich der Nacht von Freitag, 28.04., auf Samstag, 29.04, wurden insgesamt 4 Firmenfahrzeuge/Kleintransporter im Stadtgebiet Salzgitter-Lebenstedt aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Schubertstr., Mammutring, Wildkamp und Hüttenring abgestellt. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge entwendet, eine genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Täterhinweise nimmt die Polizei in SZ-Lebenstedt unter Tel. 05341-18970 entgegen.

Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen und 6 beschädigten Pkw

Samstag, 29.04.2023, Kreuzungsbereich Peiner Straße/Neißestraße in Salzgitter-Lebenstedt Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es zur o.g. Zeit. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 32 Jahre alte Führerin eines Pkw Audi Peiner Straße aus Rtg. SZ-Engelnstedt kommend Rtg. SZ-Salder. Im Kreuzungsbereich missachtete sie das für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw Audi, welcher bei Grünlicht von der Neißestraße aus in Rtg. SZ-Hallendorf in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Nach dem Zusammenstoß wurde der verursachende Pkw in 4 weitere, bei Rotlicht an der Kreuzung haltende Pkw geschleudert, bzw. diese wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Bei diesem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Vier der Beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten Abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 115.000 Euro geschätzt. Eingesetzt waren neben mehreren Funkstreifenwagen der Polizei 4 Rettungswagen sowie 2 Notarztwagen sowie die Berufsfeuerwehr Salzgitter. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 30.04.2023, Nord-Süd-Straße, Salzgitter Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die 36 Jahre alte Führerin eines Pkw VW durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Erneute Trunkenheit im Verkehr

Montag, 01.05.2023, 03.45 Uhr, Danziger Straße, SZ-Thiede Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung die 43 Jahre alte Führerin eines Pkw VW am o.g. angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde der Polizeidienstelle in SZ-Lebenstedt zugeführt, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde Beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

