POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Sonntag/ Montag, 30.04./01.05.2023

Peine (ots)

Verstoß gegen KraftStG / Abgabenordnung

Ort: 31224 Peine, Werderstraße, 30.04.2023, 11:15 Uhr Ein 48jähriger bulgarischer Staatsangehöriger geriet mit einem in Bulgarien zugelassenen Pkw Mercedes in eine Verkehrskontrolle. In diesem Zuge erklärte er, dass er das Fahrzeug bereits seit einem Jahr in Deutschland führe. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer bereits seit fast eineinhalb Jahren seinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrtsteuergesetz sowie der Abgabenordnung ein.

Körperverletzung

Ort: 38176 Wendeburg, Peiner Straße, 01.05.2023 03:40 Uhr Im Zuge der Mai- Feierlichkeiten gerieten ein 20jähriger Mann mit einer 33jährigen Frau, beide wohnhaft in Wendeburg, in Streit. Dieser artete dahingehend aus, dass der Mann die Frau zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug, wodurch diese leicht verletzt wurde. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

