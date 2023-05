POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 30.04.2023, 09:00 Uhr - 01.05.2023, 09:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen Freitag, 28.04.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 29.04.2023, 07:00 Uhr 38170 Schöppenstedt, Steinweg Im genannten Tatzeitraum beschädigten unbekannte Täter die Reifen an zwei in Schöppenstedt, Steinweg, abgestellten Pkw. An einem schwarzen VW Polo wurden zwei Reifen, an einem Citroen C5 mit ...

mehr