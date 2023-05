Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Handfeste Auseinandersetzung im Stadtpark - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 21.05.2023, kam es in der Zeit um 15:40 Uhr im Stadtpark (Anna-Kym-Garten) in Schopfheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Zwei 20-jährige Personen hätten hierbei zwei 15- bzw. 16-jährige Jugendliche mit dem Verdacht des Fahrraddiebstahls konfrontiert, was im einem Gerangel mündete. Unbeteiligte Passanten seien auf die Situation aufmerksam geworden und hätten auch versucht, die Beteiligten zu trennen. Die Jugendlichen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Das nun in dieser Sache ermittelnde Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder sogar versucht haben, die Beteiligten zu trennen. Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07622 66698-0 entgegengenommen.

