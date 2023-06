POL-FR: Au: Lebensgefährtin nach Angriff mit Messer verstorben

Neuenburg-Grißheim (ots) - Am Sonntag, 11.06.2023, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich im Bereich der sogenannten Nato-Rampe in Grißheim ein Badeunfall. Eine männliche Person geriet beim Angeln im Rhein in einen Wasserstrudel, weshalb er das Wasser nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Eine weitere männliche Person kam zu Hilfe und geriet selbst in diesen Strudel. Durch eine dritte männliche Person und weiteren Helfern konnten letztendlich alle Personen aus dem Rhein ...

