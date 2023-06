POL-FR: Badeunfall im Rhein

Freiburg (ots) - Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 09.06.2023, kurz nach 18.00 Uhr, die Kreisstraße 6338 (Hauptstraße) und bog an der Einmündung nach links in die Bundesstraße 518 ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer versuchte wohl noch hinter dem Pkw vorbeizufahren, ...

