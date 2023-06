POL-FR: Steinen: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots) - Das Polizeirevier Lörrach sucht den Benutzer eines schwarzen VW Golf, welcher im Heckbereich beschädigt wurde. Erst am Freitag teilte eine Spedition der Polizei mit, dass ein Fahrer eines Sattelzuges am Mittwoch, 07.06.2023, gegen 11.00 Uhr, einen schwarzen VW Golf im Heckbereich beschädigt habe. Der VW Golf stand in der Körnerstraße im Bereich ...

mehr