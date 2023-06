Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw rollt in den Fluss "Wiese" - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.06.2023, kurz vor 17.00 Uhr, beabsichtigte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem an der Einmündung der Straßen "Steghalden" / "Über der Wiese" geparkten Pkw wegzufahren. Sie habe die Handbremse gelöst ohne das wohl ein Gang eingelegt war, der Pkw rollte die abschüssige Straße nach unten, rollte im weiteren Verlauf die Uferböschung hinunter und kam in dem Fluss "Wiese" zum Stehen. Sich am Ufer befindliche Personen befreiten die 21-Jährige aus ihrem Pkw. Mit einer Kopfverletzung wurde die 21-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mittels technischem Gerät wurde der Pkw von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen. Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Während der Bergung musste der Fahrradweg gesperrt werden.

