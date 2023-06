Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht der Nötigung auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei am Samstag, 10.06.2023, kurz vor 18.30 Uhr, zwei Kleinwagen mit, welche auf der Autobahn A 5, zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg, durch ihre Fahrweise auffallen würden. Die zwei Kleinwagen würden wiederholt den nachfolgenden Verkehr ausbremsen und ein Überholen verhindern. Am Autobahndreieck Neuenburg sollen die beiden Kleinwagen die Autobahn A 5 in Richtung Frankreich verlassen haben. An dem silbergrauen und schwarzen Kleinwagen sollen französische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Verkehrsteilnehmer, welche Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können.

