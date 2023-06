Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer auf Landstraße 170 schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 15.50 Uhr, verunglückte ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer auf der Landstraße 170. Er befuhr die Landstraße aus Richtung Bonndorf kommend in Richtung Löffingen, als ihm in einer Kurve ein Pkw, welcher ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur unterwegs war, entgegenkam. Der Motorradfahrer soll sich erschrocken und verbremst haben. Er touchierte den Randstein und stürzte. Der 55-Jährige wird von seinem Motorrad getrennt und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Motorrad wurde in einen Graben abgewiesen. Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

