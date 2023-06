Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit einem leicht Verletzten und hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Straße Trottäcker befuhr am Samstag, 10.06.2023 gegen 00.50 Uhr ein 18 Jahre alter Mann mit seinem BMW und hielt an der Kreuzung Jurastraße. Anschließend beschleunigte er stark und bog nach rechts in Richtung eines Fastfood Restaurant in die Jurastraße ein. Dabei übersah er vermutlich einen am Straßenrand stehenden Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß bei dem es beim BMW einen Bruch des Querlenkers und beim Ford den Bruch der Hinterachse nach sich zog. Der 20-jährige Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Auch die fünf Insassen im BMW blieben unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, am Ford 13000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

