Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Mietwagen, ein BMW 320i, parkte am Samstag, 10.06.2023 gegen 13.20 Uhr ein 26 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Tiengen. Gegen 14.20 Uhr fuhr er in die Kaitlestraße und parkte dort in einer öffentlichen Parklücke. Als er gegen 14.20 Uhr zu dem BMW zurückkam war dieser im Bereich der rechten Fahrzeugfront durch Kratzspuren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Ob das Fahrzeug am Bahnhof oder in der Kaitlestraße beschädigt wurde ist unklar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell