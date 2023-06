POL-FR: Jestetten: Auto auf Parkdeck von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Durch eine Vorfahrtsverletzung wurde am Samstag, 10.06.2023 gegen 23.00 Uhr eine Fußgängerin an der Kreuzung Gartenstraße/ Schulstraße leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Zuvor befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Schulstraße in Richtung Bundesstraße. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls 19-Jähriger mit seinem Porsche die Gartenstraße in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung ...

