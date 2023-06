Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Scheibe an Bushaltestellenhäuschen eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10./11.06.2023, die Scheibe an der Bushaltestelle am Bahnhof in Erzingen mit einem Stein aus dem Gleisbett eingeworfen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell