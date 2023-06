Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Nimburg: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 07.06.2023, und Freitagmorgen, 09.06.2023, wurde in eine Firma in der Waidplatzstraße in Teningen-Nimburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchten dieses und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

