Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen a. K.: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 09.06.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der L 105 zwischen Endingen und Königschaffhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Autofahrer. Der 72-jähriger Pedelec-Fahrer orientierte sich zum Linksabbiegen in die Fahrbahnmitte und wurde hierbei von einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw-Fahrer gestreift, welcher gerade dabei war den Zweiradfahrer zu überholen. Hierbei stürzte der 72-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

