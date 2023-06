Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küchenbrand in Ebringen

Freiburg (ots)

Überhitztes und in Brand geratenes Öl dürfte die Ursache für einen Küchenbrand in Ebringen am Sonntagabend, 11.06.2023, im Ortsteil Talhausen gewesen sein.

Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehren durch einen Hausbewohner gelöscht werden. Aufgrund des zunächst unbekannten Ausmaßes waren die Wehren aus Ebringen, Pfaffenweiler und Schallstadt, sowie die Berufsfeuerwehr Freiburg mit Drehleiter, ausgerückt.

Durch die Rußbildung ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind privat untergekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden dürfte fünfstellig sein.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell