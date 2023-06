Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand Bad Krozingen

Lkr. Breisgau Hochschwarzwald

- Biengen

Über die Integrierte Leitstelle Freiburg wurde mitgeteilt, dass es zu einem Brand in einem Wohngebiet kam. Vor Ort wurde eine Garage, die sich bereits im Vollbrand befand, festgestellt. Das Feuer drohte auf den angrenzenden Gebäudeteil des Wohngebäudes über zu schwenken. Zeugenaussagen nach hörte man einen lauten Knall. In der Folge sah man Rauch und Flammen aus der Garage aufsteigen. Die Bewohner des Wohngebäudes, konnten dieses rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort ambulant untersucht. Innerhalb der Garage befanden sich keine Personen. Die Garage fungiert als eine Art "Privatwerkstatt" für kleinere Motorroller. Ursächlich für den Brandausbruch ist vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektroroller - die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Sachschaden kann insgesamt auf ca. 250.000 EUR beziffert werden. Die Werkstatt ist aufgrund Einsturzgefahr nicht mehr betret-/nutzbar. Das Wohngebäude ist nur noch teilweise bewohnbar. Unterstützt wurde das Polizeirevier Müllheim durch die Feuerwehr Bad Krozingen, der Feuerwehr Markgräflerland und dem Rettungsdienst, Ortsverband Bad Krozingen. Der Bürgermeister wurde über den Sachverhalt unterrichtet und kam vor Ort. Die Sachbearbeitung obliegt dem Polizeiposten Bad Krozingen.

