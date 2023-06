Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.06.2023, gegen 23.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer bei völliger Dunkelheit und ohne Licht den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Höllentalstraße in Kirchzarten. Im Bereich des Anwesens Hausnummer 1 kollidierte er vermutlich aufgrund der Dunkelheit und nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vor ihm, in gleicher Richtung gehenden 56-jährigen Fußgänger. Beide Männer stürzen, prallen mit den Kopfen aneinander und wurden schwer verletzt. Der Fußgänger verstarb am 09.06.2023 in einer Freiburger Klinik aufgrund der schwere seiner Verletzungen.

