POL-FR: Schopfheim, Stadtgebiet, Falsche Spendensammler/Handwerker, Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 08.06.2023, zwischen 17:55 Uhr und 18:20 Uhr wurde in Weil am Rhein, Ortsteil Hailtingen, in der Freiburger Straße ein Pedelec im Wert von 5000 Euro entwendet. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge, sollen zwei Männer das Fahrrad abtransportiert und im Bereich der Güterstraße in einen weißen Transporter geladen haben. Beide Täter ...

mehr