LPI-NDH: Zigarettenautomat am helllichten Tag ausgeräumt

Leinefelde (ots) - In Leinefelde kam es am Vormittag zu einem Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einer Hausfassade stürzte ein in der Nähe gelagerter Stahlträger, aus derzeit ungeklärter Ursache, auf einen 55-Jährigen. Er wurde schwer am Beim verletzt. Der Mann musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Neben der Polizei ermittelt auch das Amt für Arbeitsschutz zur ...

