LPI-G: Körperverletzung in Heinrichstraße

Gera (ots) - Am Freitag, den 16.12.2022 gegen 14.00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst nach einer Körperverletzung in die Straße am Fuhrpark gerufen. Vor Ort wurde ein 27-jähriger Mann angetroffen, welchem Reizgas ins Gesicht gesprüht worden war. Beim bislang unbekannten Täter soll es sich um eine männliche Person mit Brille gehandelt haben. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben bzw. Angaben zum Täter machen ...

