POL-IZ: 230503.1 Marne: Alkohol- und Drogenfahrt mit nicht versichertem Fahrzeug beendet

Marne (ots)

Am Freitag um 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 40jährigen Marner, der mit seinem 32jährigen Beifahrer in einem Auto unterwegs war. In der Museumstraße hielt der Marner an und stieg aus. Die Kontrolle brachte zutage, dass der Marner keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Opiate und THC. Ein Alkoholtest ergab darüber hinaus einen Wert von 0,76 Promille. Auch die Kontrolle des Fahrzeuges verlief nicht reibungslos. Das Fahrzeug war nicht versichert und zugelassen und es wurden fremde Kennzeichen montiert. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen zuvor entwendet worden. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und der entwendeten Kennzeichen.

