Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl eines Pkw

Rheurdt (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.03.2023, 19:30 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 09:30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen Pkw, welcher an der Straße Hochend in einer Einfahrt geparkt stand. Der Tathergang konnte nicht eindeutig nachvollzogen werden, weshalb die Kripo die Ermittlungen aufgenommen hat. Das entwendete Fahrzeug, ein Ford Tourneo, wurde kurze Zeit später in Duisburg aufgefunden und durch die dortige Polizei sichergestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (Lst)

