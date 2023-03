Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedemerfeld - Einbruch in Wohnhaus

Uedem (ots)

Am Samstag, 18.03.2023, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Haus an der Straße Steinbergen, indem sie die Terrassentür mit einem Stein einschlugen. Zu möglichem Diebesgut konnten bis dato noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.(Lst)

