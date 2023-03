Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Zeugen beobachten versuchten Einbruch in Garage

Täter flüchten

Bedburg-Hau Hau (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend (16. März 2023), wie sich gegen 18:10 Uhr ein Unbekannter an den Torgriffen von zwei Garagen auf der Straße Am Sternbusch zu schaffen machte, während ein zweiter Mann offenbar "Schmiere" stand. Von den Zeugen angesprochen, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Sie liefen in Richtung Felix-Roeloffs-Straß und trennten sich dann. Einer der Männer lief nach rechts in das dortige Waldstück, während der andere nach links in Richtung Berufsschule lief. Der Mann, der "Schmiere" stand wird beschrieben als ca. 1,80m groß, Mitte 30 und schlank. Er hatte auffallend kurze Haare, trug eine weiße Hose, eine schwarze Jacke und führte ein Fahrrad mit sich. Auf dem Fahrrad befand sich eine große weiße Sporttasche. Die zweite männliche Person war ungefähr gleich groß und alt, ebenfalls schlank. Er trug eine graue Mütze, eine graue Jacke und hatte einen Dreitagebart.

Zeugen, die die beiden beschriebenen Männer ebenfalls gesehen haben oder weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell