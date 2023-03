Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (16. März 2023) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr an der Oelstraße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter blauer Renault Kangoo wurde, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, am linken Außenspiegel beschädigt. Die Abdeckung des Spiegels konnte am Unfallort nicht aufgefunden werden, weshalb es ...

mehr