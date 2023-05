Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230503.2 Itzehoe: Banküberfall am Ostlandplatz-Polizei fahndet aktuell nach Täter

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 7.30 Uhr bedrohte ein Täter einen Mitarbeiter der Bankfiliale am Ostlandplatz und entkam mit einer größeren Menge Bargeld in einem Stoffbeutel. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Täter und bittet um Hinweise: Es handelt sich um einen Mann um die 50 Jahre, blauer Anorak, helle Hose, braune Sneaker mit heller Sohle. Es sprach mit polnischem Akzent uns soll stark nach Rauch gerochen haben. Es wird nachberichtet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell